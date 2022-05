Gemeente wil tientallen bomen planten op Wagenings grasveld, bewoners vrezen ‘donkere en duistere plek’

Toch publiek welkom bij vrijheids­vuur­ce­re­mo­nie, maar wel met beperkt zicht

Het programma rond het ontsteken van het bevrijdingsvuur op het 5 Mei Plein voor Hotel de Wereld in Wageningen is wel toegankelijk voor publiek. De toeschouwers hebben vanwege het decor voor de uitzending ‘Vuur van de Vrijheid’ van de NOS beperkt uitzicht over wat zich op het plein afspeelt.

