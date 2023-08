Column Van Streek Het koffiezet­ap­pa­raat bleek bij het uitstallen een barst in het reservoir te hebben

Het is niet zo moeilijk om veel spullen in huis te hebben als je een fervent bezoeker bent van de kringloopwinkel. Maar spullen die komen, moeten ook een keertje gaan en onlangs was het tijd om met dozen vol spul op een rommelmarkt te gaan staan.