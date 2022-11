Gesprekken over kippenpoten en andere zaken

column aan de marktDe gesprekken aan de bar gingen vroeger nogal eens over helemaal niets en uren kon er geboomd worden over totaal onbelangrijke zaken als het perfecte gewicht van kippenpoten. Ter plekke werden nieuwe uitvindingen gedaan en op de vraag hoe je koeien op de Noordpool melk kon laten geven kwam een antwoord...

Alles kwam aan de orde of werd simpel aan elkaar gepraat. Fantasie vierde hoogtij en ontspanning bij dergelijke gesprekken was verreweg het belangrijkste. Dit soort functionele onzingesprekken werden afgewisseld met heel serieuze discussies over bijvoorbeeld politiek, het leven of het geloof.

De laatste tijd mis ik met name de eerste vorm van barpraat een beetje. Gesprekken beginnen veelal in een vergelijkbare teneur als die van het nieuws of praatprogramma’s. De mensen blijken ongerust over de toekomst en de gesprekstoon is in het begin serieuzer.

Gelukkig zijn vele mensen flexibel van geest. Er worden niet alleen de geijkte onderwerpen van deze tijd aangesneden, maar ook worden oplossingen bedacht, vaak gelardeerd met een gezonde dosis humor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ik heb nog steeds het volste vertrouwen in de mensheid en dus in de toekomst. Wanneer het minder gaat, wordt er gemopperd, gepiekerd en vliegen verwijten over en weer in het rond.

Op een onzekere situatie reageren we een beetje zoals pubers dat doen. We zetten ons af tegen de autoriteiten, proberen een eigen wereld te creëren en zoeken naar mogelijkheden om tot iets anders te komen. Maar mensen willen verdergaan en dus passen ze zich naadloos aan en maken gebruik van nieuwe mogelijkheden die zich zullen aandienen.

En of we nou aan de bar zitten of in het beleid, we moeten blijven denken in oplossingen, graag ook een beetje out of the box. Laten we het daar met z’n allen aan de bar eens over hebben. Lekker lullen, spraakwater binnen handbereik.