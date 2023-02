Goededoelenclub in Wageningen zoekt goede doelen

vallei blogt Een bioscoop voor Veenendaal: koehandel of een dans om het Gouden Kalf

Bijna 70.000 inwoners heeft Veenendaal, maar als die een film willen zien, zijn ze veroordeeld tot de beeldbuis. Het poppodium is ook al jaren weg en het theater is klein en oud. Veenendaal, het is een barre woestenij voor de mens die meer wil dan werken, winkelen en bidden. Maar er is hoop.