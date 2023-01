Groenendijk sleept op z’n tandvlees nationale titel binnen in thuisstad Wageningen

Op zijn tandvlees hengelde Jan Groenendijk (24) voor de tweede keer in zijn loopbaan de nationale damtitel binnen. ,,In ben helemaal kapot, doodmoe, maar ook voldaan. Bijzonder dat het in Wageningen lukt. Dat geeft deze winst een extra feestelijk tintje.”

In de lobby van Hotel De Wageningsche Berg zagen de ouders, vrienden en teamgenoten van Groenendijk hun favoriet donderdagmiddag rond een uur of drie door het oog van de naald kruipen.



En dus ontsnappen aan een pijnlijke ontknoping in het titelgevecht over tien dagen met achtvoudig kampioen Alexander Baljakin (61).

Trucjes in petto

,,Ik zag het zelf even niet meer zitten”, erkende Groenendijk. ,,Ik had ergens in mijn partij tegen Wouter Sipma winstkansen verspeeld. Remise dreigde en in dat geval was de titel weg. Ik had nog wel wat trucjes in petto. In het eindspel trapte Wouter, die er gelukkig een mooie partij van wilde maken, in het allerlaatste valletje dat ik kon opzetten.”



Zo versloeg de student Natuur- en Sterrenkunde, tegenwoordig inwoner van Nijmegen, ‘oude vos’ Baljakin, ook nog eens één van zijn bondstrainers bij de nationale selectie.



,,Ik weet niet of Alexander nog rekening had gehouden met de noodzakelijke barrage. Ik was daarom mentaal iets in het voordeel, denk ik. Maar ja, met twee potjes sneldammen moest ik de buit binnenhalen. Dat was zenuwslopend.”

Een speelzaal bij het dammen is nooit een kolkende arena. Iedereen keek ook dit keer muisstil toe. Mobiele telefoons moesten worden opgeborgen. Het geluid van de brommende airco was hoorbaar, de spanning voelbaar. Groenendijk pijnigde zijn hersenen, zijn voorhoofd rustte vaak tussen twee samengebalde knuisten. Zo nu en dan nam hij een slok suikervrije cola.

,,Jezelf goed blijven concentreren, geen gekke dingen doen. Daar draaide het om. Alexander maakte vrij snel een kostbare fout. Toen was voor mij een kwestie van uitspelen.



Ik won die eerste partij en toen was remise in de tweede pot voldoende. Heerlijk, dat het is gelukt. Ik heb deze anderhalve week vaak goed gespeeld. Denk dat het wel verdiend is dat ik won. Maar Alexander en allerlei anderen hebben het mij moeilijk gemaakt.”

Wereldtitel gloort aan horizon

Europees kampioen, nu ook weer de Nederlandse titel en dan gloort aan de horizon nog de allermooiste prijs van allemaal: de wereldtitel.

,,Ja, in het najaar is het WK op Curaçao. Ik wil graag winnen. Maar ik zie mezelf niet als topfavoriet. Mensen verwachten van mij straks iets speciaals. Dat is prima, ik laat mezelf daardoor niet van de wijs brengen. Ik wil straks heel goed spelen. Misschien nog ietsje beter dan ik hier heb gedaan. En we zullen zien of het genoeg is om alle concurrenten eronder te houden.”

