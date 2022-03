GroenLinks en PvdA grote winnaars in Wageningen, D66 incasseert flinke dreun

GroenLinks is in Wageningen uit de (stem)bus komen rollen als de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij kreeg ruim een kwart van de stemmen en behaalt daarmee acht zetels in de raad. Twee meer dan in 2018. Dat blijkt uit een voorlopige uitslag van de verkiezingen in de Gelderse universiteitsstad.

Ook de PvdA zal tevreden zijn met de uitslag in Wageningen. In vergelijking met vier jaar geleden verdubbelde het percentuele aantal stemmen op die partij bijna: van 7,7 procent naar zo’n 14,4 procent.



Goed voor vier zetels, twee meer dan de PvdA de afgelopen vier jaar had. Daarmee staat de partij op gelijke hoogte met Stadspartij Wageningen, die krimpt van vijf naar vier zetels.



PvdA-lijstrekker Anne Janssen is blij verrast met de winst van haar partij. ,,Ongelooflijk”, jubelt ze. ,,Dit hadden we totaal niet verwacht. Wageningen heeft links en sociaal gestemd. Met onze campagne met focus op sociaal, wonen en armoedebestrijding hebben we de kiezer weten te bereiken.”

D66 noemt verlies ‘teleurstellend’

Grote verliezer is D66. Waar de partij in 2018 nog vijf zetels haalde met 17,5 procent van de stemmen, bleef de teller dit jaar steken op drie. ,,Teleurstellend”, reageert lijsttrekker Maud Hulshof. ,,We hadden gehoopt op meer. Ik vind het nu nog te vroeg voor een verklaring. De links-progressieve partijen hebben hun boodschap blijkbaar beter over weten te brengen dan wij.”

De VVD levert qua stemmen wat in, maar behoudt de twee raadszetels die het al had. Evenveel als jongerenpartij Connect Wageningen, dat wel meer stemmen wist te behalen dan vier jaar geleden.

Er lijkt, op de niet verkiesbare SP na, geen enkele partij uit de raad te verdwijnen. Alle 8 deelnemende partijen kregen voldoende stemmen om de kiesdrempel te behalen.

Volledig scherm Na telling van de stemmen bij 8 van de 26 Wageningse stembureaus lag GroenLinks op kop. © DG

GroenLinks in 2018 ook al de grootste

In 2018 was GroenLinks met zes zetels ook al de grootste partij in Wageningen. D66 verloor destijds een zetel, maar was met vijf zetels - evenveel als Stadspartij Wageningen - toch de tweede partij. De afgelopen vier jaar vormden GroenLinks, D66, Christen Unie en PvdA het college in Wageningen.

De opkomst onder de 30.201 kiesgerechtigde Wageningen was de afgelopen drie dagen zo’n 60 procent: 18.873 mensen maakten gebruik van hun stemrecht. Dat is iets minder dan in 2018, toen 19.050 stemmers dat deden (ruim 63 procent).

Volledig scherm Burgemeester Floor Vermeulen presenteert de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Wageningen © DG

De uitslagen die woensdag werden gepresenteerd betreffen de voorlopige uitslagen. De definitieve vaststelling van het stemmen volgt volgende week maandag, om 10.00 uur in het stadhuis.

Wageningen: GroenLinks kan doen wat het wil, maar blijft waarschijnlijk bij vertrouwd recept

Na een ruime overwinning op verkiezingsdag heeft GroenLinks de touwtjes in het Wageningse stadhuis nog steviger in handen. De partij is met acht zetels inmiddels dubbel zo groot als haar twee grootste concurrenten: Stadspartij Wageningen en PvdA. Daardoor kan het in alle rust nadenken over de te vormen coalitie.

In theorie kan het qua samenstelling alle kanten op, maar eigenlijk is de formule voor de nieuwe coalitie klip en klaar. ‘Never change a winning team’, zal GroenLinks denken. De afgelopen regeerperiode met D66, PvdA en de Christen Unie verliep zonder problemen. De partijen werkten in goede harmonie samen, sprake van frictie was er niet of nauwelijks.

Het ligt dus voor de hand dat D66 ondanks het verlies van twee zetels plaats mag nemen in het gemeentebestuur. Ook de PvdA, dat met twee zetels winst de grote verrassing van woensdagavond was, mag zich verheugen op een nieuwe bestuursperiode. Samen hebben de drie partijen al een ruime meerderheid van 15 van de in totaal 25 zetels in de gemeenteraad. De enige vraag die dus eigenlijk nog rest is of de Christen Unie, dat teleurstellend op één zetel bleef steken, nog wel nodig is in de coalitie. Te meer omdat GroenLinks zonder die partij twee van de vier vacante wethouderposities kan claimen. Bovendien ligt een zo links en progressief mogelijk blok gezien het programma van de partij van lijsttrekker Guido van Vulpen voor de hand.

Mocht GroenLinks het toch over een andere boeg willen gooien, of doet de situatie zich voor dat D66 de wonden gaan likken en afziet van een regeerperiode, dan is oud-coalitiepartner VVD mogelijk een optie. Een coalitie van GroenLinks en Stadspartij Wageningen lijkt onwaarschijnlijk nadat die laatste partij bij de vorige coalitieonderhandelingen buitenspel werd gezet door GroenLinks.