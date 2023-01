Groenteman Jan van De Goudreinet gaat met pensioen: ‘Voor goede klanten moet je de tijd nemen’

update Skeleton­ster Kimberley Bos zakt naar vierde plaats, maar houdt zicht op histori­sche WK-medaille

Skeletonster Kimberley Bos heeft tijdens de eerste dag bij het WK in het Zwiterse Sankt Moritz wisselvallig gepresteerd. Na een teleurstellende tweede heat is de inwoonster van Ede in het klassement van de tweede naar de vierde plaats gezakt, maar behoort een historische medaille nog altijd tot de mogelijkheden.

