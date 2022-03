Groepje jongeren sticht brand in Wageningse uiterwaarden en bedreigt voorbijgangers

Wageningse jongeren genieten volop van verlengde openings­tij­den van de cafés

Eigenaar Ronald Tazelaar van café The Doctor op de Wageningse Markt had er zaterdagmiddag nog zijn twijfels: ,,Ik denk gezellig druk vanavond. Vrijdag hadden we ongeveer tachtig bezoekers tegelijk binnen.” Zaterdag tegen middernacht was het stampvol.

20 februari