Grutto! lokt vierhonderd filmliefhebbers naar het Torckpark

De kop is er goed af. Grutto! , de eerste film in de openluchtbioscoop in het Torckpark in Wageningen, trok zaterdagavond liefst vierhonderd personen. Daarmee was de film van Wageningers Ruben Smit en Melchert Meijer zu Schlochtern ook uitverkocht. Er zaten meer mensen in het park dan er in alle zalen van het Heerenstraat Theater bij elkaar kunnen.

Het is Tom de Bont van het organiserende Heerenstraat Theater opgevallen dat veel mensen hun kaartjes pas laat kochten. Pas op vrijdag was er geen ticket meer te krijgen. ,,Het was grappig om te zien dat de bezoekers eerst zeker wilden weten dat het mooi weer zou worden", zegt De Bont. ,,Bijna de helft van de kaartjes is in de week voorafgaand aan de film verkocht.”

Dat is direct ook de reden dat er voor de andere drie films die de bioscoop de komende weken nog buiten vertoont (Top Gun, Elvis en de nieuwste James Bond film No time to die) nog volop kaarten te koop zijn.

Opening Wageningse Cultuurzomer

De openluchtbioscoop wordt gehouden onder de paraplu van de Wageningse Cultuurzomer, die maandag 1 augustus van start ging. Grutto! was vijf dagen later echter ook de officiële opening van het festival. Burgmeester Floor Vermeulen en wethouder Maud Hulshoff hielden een korte toespraak. Daarin lieten ze doorschemeren dat er wat hen betreft ook volgend jaar een Wageningse Cultuurzomer komt.

De Wageningse singer-songwriter Sofia Dragt vertelde in een video over de muziek bij Grutto!. Zij heeft de achtergrondmuziek gecomponeerd bij de film over de reis van onze Vogel des Vaderlands. Dragt, die in 2020 zelf optrad tijdens de Wageningse Cultuurzomer, gaf de toeschouwers een kijkje achter de schermen hoe zij tot haar compositie kwam. Met haar lied Grutto op de wijs van In the Ghetto legde ze een link met de volgende openluchtfilm: Elvis.

Voor de kinderen

Maandagochtend (10.30 uur) gaat de Wageningse Cultuurzomer verder met een onderdeel voor de kleinsten onder ons. Theater Popsop leest dan voor in de openbare bibliotheek (de bblthk) voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Toegang is gratis, maar je moet je wel vooraf opgeven via bblthk.nl