Het is tijd voor burgerjournalistiek

MASV start competitie tegen Rohda Raalte

ARNHEM - MASV begint de competitie in de vierde divisie D op zondag 27 augustus met een thuiswedstrijd tegen Rohda Raalte. Een week later, op zaterdag 2 september, is de eerste uitwedstrijd voor de ploeg van trainer Dennis van Beukering bij Scherpenzeel.