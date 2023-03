Huiskamerfestival Gluren bij de Buren mikt op veertig optredens in Wageningen

Bij het festival is het gebruikelijk dat amateurkunstenaars korte optredens van maximaal 30 minuten geven in andermans tuin of huiskamer. Iedereen is welkom om de acts te komen bekijken. De artiesten krijgen zo de kans om op te treden voor publiek in een laagdrempelige setting.

Gluren bij de Buren kent een zomer- en een wintereditie. De wintereditie vond plaats in februari, onder meer in Ede. De zomereditie staat dit jaar op de planning voor zondag 2 juli. In totaal zullen dan in 23 gemeenten in Nederland tuinen en huiskamers open worden gesteld voor muzikale of kunstzinnige acts. Cabaretiers, balletdansers, rappers en jazztrio’s zijn welkom om die dag hun kunsten te vertonen.

‘Meer acts dan vorig jaar’

Net als in 2022 kan ook Wageningen dit jaar rekenen op een drukbezocht evenement. Volgens Yanan Vogelzang, programmamaker van Gluren bij de Buren Wageningen, wordt de editie dit jaar groter dan die van 2022. ,,Vorig jaar hadden we 27 acts. De ambitie is om er dit jaar veertig te hebben. We hebben deze editie wat meer tijd om alles op te zetten, dus we hopen daarvan de resultaten te zien.”

De inschrijving voor de zomerse editie is deze week geopend. Vogelzang hoopt dat zich de komende maanden zowel artiesten als gastheren- en vrouwen aanmelden. ,,We roepen iedereen op om zijn of haar tuin beschikbaar te stellen. En spoor vooral je buren aan om ook mee te doen. Het zou mooi zijn als we meerdere tuinen in dezelfde wijk hebben. Dat is ideaal voor de looproute.”

Acts en hosts kunnen zich tot en met 14 mei aanmelden via glurenbijdeburen.nl.

