In de thuisbioscoop van Marina (50) kan de buurt terecht voor een goede film: ‘Leuk om te delen’

Van jongs af aan is de 50-jarige idolaat van films. Actie, comedy of science fiction, ze verslond in haar jeugd menig videografisch meesterwerk.



Toen ze op zichzelf ging wonen, begon ze met het verzamelen van films. Eerst op Betamax, later op VHS en dvd. Inmiddels heeft ze een enorme collectie blu-rays.

,,Ik weet niet precies hoeveel ik er heb, maar het zijn er meer dan duizend”, vertelt ze. ,,Mijn kast zit bijna vol. Er kunnen nog zo’n honderd films bij. Daarna is het ook wel klaar hoor. Dan stop ik met verzamelen. Op streamingdiensten kun je tegenwoordig ook alles zien.”

Zes bioscoopstoelen

Vroeger keek Brink de films via een beamer in haar woonkamer. Tegenwoordig heeft ze het beter bekeken. Tijdens de renovatie van haar huis liet ze in de kelder een thuisbioscoop bouwen met een enorm scherm - ,,Volgens mij 4 bij 1,5 meter” - en zes heuse bioscoopstoelen.

Quote We hebben hier ook Max Verstappen voor het eerst wereldkam­pi­oen zien worden met een paar vrienden

Anno 2023 zit ze nog maar weinig in de thuisbioscoop. Wel wordt hij veel gebruikt door gasten in de bed and breakfast die Brink runt in haar huis. ,,Heel soms zit ik er zelf, als ik de kans krijg. Maar helemaal in mijn eentje kijken vind ik niet zo leuk. Het liefst kijk ik samen met anderen.”

Daarom stelt ze de bioscoop geregeld open voor vrienden en buren. ,,Dat idee komt voort uit de coronaperiode, toen alles dicht was. Hier kon dan gezamenlijk een film worden gekeken. Iedereen vond dat geweldig. Konden ze toch een avondje uit.



We hebben hier ook Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen zien worden met een paar vrienden. Dat was een bijzonder moment, een groot feest.”

‘Leuk om hobby te delen’

Ook deze zondag gaan de deuren van de thuisbioscoop open. Dit keer voor vijf onbekenden uit de buurt, die Brink vond via het buurtplatform Nextdoor. Ze nodigde ze uit voor een filmavondje, inclusief popcorn en iets te drinken.



,,Ik vind het leuk mijn hobby met anderen te delen. Voor veel mensen is het een sombere tijd. Op deze manier kan ik wat leuks voor ze doen. En zelf kan ik zo wat meer contacten opdoen. Wie weet levert het nieuwe gasten op voor mijn bed and breakfast.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.