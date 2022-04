Indrukwekkende verhalen over onderduiken en verzet in Wageningse huizen

Vier plekken in Wageningen die in de Tweede Wereldoorlog het decor waren van verzet en/of onderduiken zijn zondagmiddag open voor het publiek. Betrokkenen vertellen het verhaal van de betreffende locatie. De zogeheten Open Joodse Huizen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Joods Erfgoed Wageningen en de 4Meiwerkgroep van Wageningen45.

In elk deelnemend huis is het publiek welkom tijdens twee sessies: om 14.00 uur en 15.30 uur.

Centrum van verzet

In restaurant Zilvr aan de Heerenstraat 47 vertellen twee kleinkinderen van Hendrik Jan Nieuwenhuis over diens activiteiten in een Wageningse verzetsgroep. Hij is omgekomen in het Duitse werkkamp Neuengamme. Nieuwenhuis heeft veel brieven geschreven die allemaal bewaard zijn gebleven, de kleinkinderen lezen daaruit voor.

Een van de belangrijkste plekken van verzet in Wageningen was De Wolfswaard (Aan de Rijn 12), aan de oever van de Rijn. Daarnaast was het een tijdelijk onderduikadres. Zondag worden de activiteiten van het verzet en de levens en dood van bewoonsters Eltien en Neeltje Krijthe en onderduikster Marie Stoppelman besproken.

Studentenverzet

In de sociëteit van studentenvereniging Ceres aan de Generaal Foulkesweg 1B vertellen leden van de senaat over het studentenverzet, het studentenleven in de oorlogsjaren en wat de rol was van docenten van de toenmalige Landbouw Hogeschool.

Boas Roffesa en Anna Blom woonden vanaf hun huwelijk in januari 1938 aan de Gravinnestraat 2. Op 27 november 1940 kwam de student Bernhard van Gelder als huisgenoot/kamerbewoner bij hen inwonen. Alle drie hebben zij de oorlog niet overleefd. Het verhaal wordt ter plekke verteld door de huidige bewoner.

