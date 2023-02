Internationale studentenbolwerk Wageningen stopt met ‘actief werven’ buitenlandse studenten

Minder stemmen in sporthal­len nu corona wijkt

Wie op woensdag 15 maart in Neder-Betuwe wil gaan stemmen voor de Provinciale Staten van Gelderland en voor Waterschap Rivierenland, moet wel even opletten. Het loslaten van de coronabeperkingen betekent dat er minder vaak in (ruime) sporthallen kan worden gestemd.

9 februari