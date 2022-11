Jan van den Brink loopt nog één keer door de te slopen bakkersschool: ‘Het rook hier altijd zo heerlijk naar vers brood’

Gebouw tegen de vlakte, maar glas-in-loodramen blijven gespaard

Voorzichtig krabt Jonkie Paays wat oude stopverf uit de sponning. Een paar meter verder is zijn collega Anne van der Voort in de weer met een lichte boormachine. Ze zijn bezig met de voorbereidende handelingen om vier glas-in-loodramen los te maken in het slooppand aan de Haarweg 10 in Wageningen. Die krijgen elders een tweede leven.

11 oktober