Je zou maar van suiker zijn gemaakt

Opgeblazen kitten gevonden in voortuin: hoge beloning voor gouden tip die gruwelzaak oplost

Dierenorganisaties PETA en Stichting Abri voor Dieren uit Ede hebben voor 7000 euro aan beloningen beloofd voor de gouden tip in de zaak rond de opgeblazen kitten in Ederveen. Vorige week maandag trof een inwoner van het dorp het halve lijfje van het beestje aan in zijn voortuin.