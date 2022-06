Jongen gewond bij ongeval met speedboot op Rijn

storm in beeld, update Enkele wegen in Wagenings Binnenveld nog afgesloten wegens stormscha­de

De storm die donderdag door de Vallei trok heeft met name in Wageningen veel schade veroorzaakt. Ook in het Wageningse deel van het Binnenveld heeft de storm flink huisgehouden. Er liggen nog steeds enkele omgewaaide bomen over de weg. Daarom is een aantal wegen tot nader order afgesloten.

20 mei