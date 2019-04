Juffen en entomologen blij met plakplaatjes AH: ‘Hoe meer tattoos hoe beter’

Universiteit Wageningen is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van het boekje. Dat is samengesteld door Naturalis Leiden, waaraan de onder kinderen razend populaire bioloog en presentator Freek Vonk is verbonden. Dicke: ,,We kennen de mensen die het gemaakt hebben natuurlijk wel. Ik heb het globaal bekeken en in grote lijnen klopt het allemaal wel. Alleen het hoofdstuk over nep-insecten had ik wat anders opgeschreven.’’



Dicke denkt dat de insecten-actie niet alleen nu effect heeft, maar ook op de lange termijn. ,,Ik weet zeker dat het de kinderen bijblijft wat ze nu leren. We hebben in 2006 een groot festival gehouden, City of Insects. Nu, jaren later word ik daar nog steeds over aangesproken over ouders en kinderen dat ze dat zo leuk hebben gevonden.’’