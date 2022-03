Kassa rinkelt voor raadsleden en college als Wageningen grens van 40.000 inwoners passeert

Wageningen balanceert al een aantal jaar op het randje van de 40.000 inwoners. Op 1 januari 2020 had Wageningen er nog 39.664. De verwachting was dat de 40.000ste inwoner dat jaar al verwelkomd zou worden. Maar dat gebeurde niet. In tegendeel, op 1 januari 2021 telde de gemeente 29 Wageningers minder dan het jaar ervoor. Mogelijke oorzaak van het krimpen van het inwonersaantal is de coronacrisis. Daardoor vestigden relatief weinig (internationale) studenten zich in de studentenstad.