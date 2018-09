Kenniscentrum Dierplagen: bedwants rukt op in hotels en airbnb's

OM eist 9 maanden cel tegen Wagenin­gers voor bedreigen en stalken ex

30 augustus ARNHEM/ WAGENINGEN – Een 54-jarige man uit Wageningen die het einde van zijn relatie in oktober 2017 niet kon verkroppen, moet wegens stalking en een reeks bedreigingen van zijn ex en haar achterban 9 maanden cel krijgen en een contact- en locatieverbod voor 5 jaar. Dat heeft de officier van justitie in Arnhem donderdag geëist.