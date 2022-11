Koksmuts Rijn IJssel Vakschool Wageningen keert terug bij nieuw studentencomplex

Gemaakt door lts-leerlingen

Volgende week dinsdag begint de sloop van het oude onderwijspand, dat al in 2019 is verlaten. Toen betrok de Rijn IJssel Vakschool Wageningen een splinternieuw pand aan de overkant van de weg. Pogingen om de koksmuts mee te verhuizen, liepen spaak. Het kunstwerk bleef hangen waar het al die jaren al was te zien.

De koksmuts was in 1986 een geschenk van Gist Brocades aan Vakschool Wageningen, in de volksmond de bakkersschool. Dat was toen ter gelegenheid van de nieuwbouw. De maker van het werk is volgens de site van Beelden van Wageningen onbekend. Het verhaal gaat dat leerlingen van de lts (lagere technische school of ambachtsschool) in Wageningen het kunstwerk hebben vervaardigd.