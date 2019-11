Koning opent nieuwbouw van Unilever in Wageningen

Vertraging voor Wageningse bouwprojec­ten door stikstof­pro­ble­ma­tiek

8:00 WAGENINGEN - Alle bouwprojecten in Wageningen hebben te maken met de stikstofproblematiek. Het gaat in totaal om vijftien projecten, waarvoor nog geen vergunning is verleend. Onduidelijk is of ze door kunnen gaan. ,,Per project wordt nu doorgerekend wat de gevolgen zijn’’, zegt wethouder Anne Janssen. Ze houdt in ieder geval rekening met vertraging.