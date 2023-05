Kosten en regels maken organisatie gratis festival steeds moeilijker: 'Bevrijdingsfestival Wageningen staat onder druk’

Volgend jaar tóch weer een Rijnweek in nieuwe stijl? Er wordt aan gewerkt: ‘Dan moet je heus niet denken aan gezellig dorpsfeest­je’

Voor het vierde jaar op rij is er geen Rijnweek in de eerste week van juli. De Veerwei in Rhenen verandert net als vorig jaar in een kermisterrein. Een groep inwoners van het Grebbestadje stelt alles in het werk in de zomer van 2024 wel ‘een mooi feest’ uit de grond te stampen.