Krakers bezetten braakliggend terrein in Wageningen: ‘Zorg dat hier gewoond kan worden’

Nieuwbouw op Vadater­rein Wageningen wordt minder hoog

WAGENINGEN - De nieuwbouw op het Vada- of Compotexterrein aan de Costerweg in Wageningen wordt geen 22, maar 15 meter hoog. Het bezwaar van bewoners van woningen aan de Costerweg en De Arc heeft effect gehad, zegt voorzitter Frans van de Weerd van de Vereniging van Eigenaren (VvE) De Arc: ,,Maar we blijven pleiten voor een maximale bouwhoogte van 12 meter. Dat is ons in 2008 bij de bouw van De Arc toegezegd door een wethouder en makelaars.’’

18 maart