Labrador Storm eet per ongeluk wiet op, baasje was hem bijna kwijt: ‘Tranen uit pure wanhoop’

natuur van nabij Een knap uiltje in de boomgaard

25 november Op veel plekken in de Vallei is hij aanwezig, onopvallend maar zelf heel oplettend. Opeens kun je tijdens een wandeling opschrikken van zijn scherpe miauwende roep, ‘s nachts of overdag, als hij verstoord wordt. Steenuilen zitten in het Binnenveld en op de Wageningse Eng, maar meer nog in het rivierengebied.