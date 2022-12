Leontine uit Wageningen blij met haar Buurtkastje: ‘Lagen er opeens schuimpjes, speciaal voor sinterklaas’

Gekkenhuis bij Wageningse Chouffe Intocht: meer dan 1000 bierlief­heb­bers trekken met kabouter­muts door de stad

Een gekkenhuis, dat was het woensdagavond in de zeven cafés die meededen aan de eerste Wageningse Chouffe Intocht. Meer dan duizend bierliefhebbers, de meesten getooid met een rode Chouffe-muts, trokken door de stad om in elke gelegenheid een glas Chouffe-jubileumbier tot zich te nemen.

9 november