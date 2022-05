LIVE | Bevrijdingsfestival Wageningen voor het eerst in drie jaar weer van start

Het Bevrijdingsvuur op het 5 Mei Plein voor Hotel de Wereld in Wageningen brandt. De stad is klaar voor Bevrijdingsdag vol met feestelijkheden, maar ook met herdenkingen. De eerste bezoekers zoeken een mooi plekje voor het defilé en op de verschillende podia zijn de laatste testen gaande.

Het uitpuilende programma begint om 12.00 met een herdenking op het 5 Mei Plein. Minister van Defensie Kasja Ollongren houdt daar een toespraak, waarna de militaire attachees van de acht geallieerde landen uit de Tweede Wereldoorlog hun vlaggen hijsen.

Volg hieronder alle gebeurtenissen in Wageningen in het liveblog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Defilé

Het is nog even wennen maar om 12.45 uur begint het traditionele defilé, ruim twee uur vroeger dan dat tot en met 2019 (de laatste keer dat het werd gehouden) het geval was. Onder de deelnemers twintig Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, die hier waarschijnlijk voor de laatste keer zijn.

Wie veteranen wil ontmoeten kan vanaf 14.00 uur terecht in het Belmonte Arboretum, boven op de Wageningse Berg. Daar begint dan het nieuwe onderdeel Veterans’ stories shared.

Volledig scherm De generale repetitie voor de herdenking zit erop. © DG

Bevrijdingsfestival

Om 13.00 uur barst ook voor het eerst sinds 2019 het Bevrijdingsfestival los. Op veertien podia is een keur van artiesten te bewonderen. Sommige genieten al bekendheid, maar het gros valt in de categorie lokale en regionale talenten. Naast muziek is er ook ruimte voor spoken word en er hangen verspreid over de stad spandoeken van verschilmakers van toen (Tweede Wereldoorlog) en nu.

Hoewel de zon in de loop van de ochtend schuil is gegaan achter de wolken, belooft het mooi weer te worden. Het blijft in elk geval droog en de temperatuur loopt op naar 17 graden. Alle reden voor een bezoek aan Wageningen. Of er zoals voor corona 120.000 bezoekers komen is nog de vraag, maar het wordt ongetwijfeld druk. Kom als het kan met de fiets of met het openbaar vervoer.