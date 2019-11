Man die 700 euro vergat uit pinautomaat heeft geld terug: ‘de liefde van mijn leven verbrak onze relatie’

De Volksbank, waar SNS onder valt, meldt dat de man die het geld achterliet is gevonden. ,,Ik had niet verwacht het geld ooit nog terug te zien”, zegt de man die niet met zijn naam in de media wil.



,,Ik ben heel dankbaar, ik wist niet dat er zulke eerlijke en goede mensen op de wereld waren.”



Hoe kun je nou vergeten om 700 euro uit de pinautomaat te halen? Het is geen vrolijk antwoord. ,,De liefde van mijn leven verbrak de relatie. Een dag later hoorde ik dat mijn goede vriend kanker heeft. Ik was met hele andere dingen bezig. Toen ik merkte dat ik het geld niet bij me had ben ik terug gegaan naar de pinautomaat, maar het geld was al weg.”