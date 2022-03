Meerdere generaties genieten - op een enkeling na - bij Bluesfestival Wageningen

GroenLinks en PvdA grote winnaars in Wageningen, D66 incasseert flinke dreun

GroenLinks is in Wageningen uit de (stem)bus komen rollen als de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij kreeg ruim een kwart van de stemmen en behaalt daarmee acht zetels in de raad. Twee meer dan in 2018. Dat blijkt uit een voorlopige uitslag van de verkiezingen in de Gelderse universiteitsstad.

17 maart