Mercedes brandt uit in Wageningen; vuur beschadigd ook tweede auto

Kassa rinkelt voor raadsleden en college als Wageningen grens van 40.000 inwoners passeert

WAGENINGEN - Het zijn spannende dagen voor de Wageningse politiek. En niet alleen vanwege de coalitieonderhandelingen. Over een week wordt duidelijk of de gemeente de grens van 40.000 inwoners inmiddels gepasseerd is. Als dat zo is, gaat het salaris van de raads- en collegeleden omhoog.

27 maart