Michel wil met nieuw festival klassieke muziek toegankelijk maken: ‘Laat je driedelig pak maar thuis’

kunst in de valleiJonge musici laten hun passie voor klassieke muziek horen tijdens het Rhinegold Kamermuziek Festival op 13, 14 en 15 oktober in Wageningen. De initiatiefnemer van het nieuwe festival is de Wageningse pianist Michel Xie.

,,Ik was net terug in Nederland na mijn studie in Londen, toen er in december weer een lockdown kwam. Optredens werden geannuleerd, freelancers zaten zonder inkomen. Ik voelde de drang om iets voor de sector te doen en kwam zo op het idee van een festival”, legt hij uit.



Xie pakte het meteen groots aan. Hij richtte een stichting op, zocht een bestuur, vroeg subsidies aan en stelde een gevarieerd programma samen.

De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandscap van de Vallei. Dit keer: het Rhinegold Kamermuziek Festival in Wageningen.

Voor elke doelgroep is er wat te beleven

,,De insteek is dat er voor elke doelgroep iets te doen is. Donderdagavond 13 oktober is de warming-up met een concert vol romantische muziek in de Grote Kerk. De vrijdag en zaterdag zijn twee volle dagen, met onder meer een familieconcert, een gratis lunchconcert door harptalent Joost Willemze en een gratis wandelconcert.”



Bij die laatste geven musici korte concertjes in de Grote Kerk, de bibliotheek en Hotel de Wereld, waarna het publiek naar de volgende locatie kan wandelen. ,,Als afsluiting van het festival is er zaterdagavond 15 oktober in de Grote Kerk een concert waarin het werk van componist César Franck centraal staat.”

Quote In de Grote Kerk is geen podium, dus er is minder afstand tussen de musici en het publiek Michel Xie

Xie wil laten zien dat klassieke muziek leeft. ,,Alle musici zijn rond de 25 jaar en spelen vol passie. Elk muziekstuk heeft een verhaal en daar vertellen ze over.



In de Grote Kerk is geen podium, dus er is minder afstand tussen de musici en het publiek. Na afloop is er steeds een meet and greet, waarbij het publiek met de musici kan praten.”

Driedelig pak niet nodig

Xie hoopt op die manier klassieke muziek toegankelijk te maken voor iedereen. ,,Juist mensen die niet zeker weten of klassieke muziek iets voor hen is, wil ik naar de concertzaal brengen.



Ik wil het stereotiepe beeld dat klassieke muziek stijf en elitair is, doorbreken. Je hoeft niet naar een klassiek concert in een driedelig pak. Iedereen is welkom.”

Zie voor het programma rhinegold.nl.