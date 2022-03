Minder animo voor open dag Wageningen Universiteit door uitstelgedrag: ‘Jongeren wachten op terugkeer basisbeurs’

De oorzaak daarvan is volgens Van Dijk niet aan één ontwikkeling toe te schrijven. ,,Het ligt er deels aan dat men nu gewend is aan online voorlichting, dat is voor sommigen toch makkelijker. Maar het lijkt er ook op dat jongeren hun studiekeuze steeds langer uitstellen. Er is nog veel twijfel en steeds meer examenleerlingen kiezen voor een tussenjaar. Ook omdat de basisbeurs mogelijk in 2023 pas weer wordt ingevoerd. Dan is een jaartje het wachten voor veel van hen wel waard.”



De lage opkomst op de open dag zorgt niet direct voor paniek. ,,Dat het nu wat kleinschaliger en intiemer is past juist wel bij Wageningen. Bovendien hebben we volgende week weer een open dag.” Wel overwegen Van Dijk en haar team op een later moment in de zomer extra voorlichtingsactiviteiten te organiseren, om zo in te spelen op de aankomend studenten die hun definitieve keuze pas later in het collegejaar maken. ,,Als universiteit moet je op dit moment wat meer je best doen om studenten te informeren en te overtuigen.”