Minder kamers beschikbaar voor Wageningse eerstejaars studenten

Nog even vergunnin­gen regelen, maar in oktober begint verbouwing Aula: ‘Midden 2023 eerste films’

De voormalige Aula van Wageningen Universiteit is in andere handen overgegaan. Het uit 1934 stammende pand naast Hotel de Wereld wordt in samenwerking met het Heerenstraat Theater een cultureel centrum voor film, muziek, literatuur en discussie. De totale verbouwing gaat enkele jaren duren.

21 juli