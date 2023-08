Montmartre, nieuwe studenten en buitenfilm: 'Dit maakt Wageningen zo leuk’

Wageningse CultuurZo­mer is een blijvertje: ‘Veel bekende activitei­ten, maar ook nieuwe’

Montmartre aan de Rijn, openluchtfilms, muziek en Kunst in de Kerk. In augustus is het weer allemaal te beleven. De Wageningse CultuurZomer beleeft zijn vierde editie. Wat in 2020 begon als een ontworsteling aan corona, is een blijvertje geworden. ,,En dat is precies de bedoeling”, zegt Jasper Somsen, sinds het begin betrokken bij de CultuurZomer.