Na 34 jaar stopt Engelbert ter Brugge als tandarts in Wageningen: ‘Van veel patiënten weet ik het wel en wee’

250 fietsen in Wageningen gestickerd als fietswrak of zwerffiets: ‘Meer ruimte voor bezoeker van centrum’

Handhavingsambtenaren hebben de afgelopen weken met gele stickers in totaal zo’n 250 fietswrakken of zwerffietsen gelabeld in het centrum van Wageningen. Met name in de omgeving van het busstation aan de Stadsbrink werden veel rijwielen gekenmerkt.

18 september