Nachtbus rijdt weer naar de Vallei: stappen in Utrecht en uitstappen in Veenendaal, Rhenen en Wageningen

Uittip voor de laatste week vakantie: kijken bij de zeepkisten­ra­ce in Arnhem

Het heeft wielen, geen motor, wel remmen en is zelfgemaakt. Wat is het? Een zeepkist! In Arnhem scheuren kinderen en volwassenen er binnenkort mee de berg af. En jij kan dat spektakel aanschouwen. Je leest er hier meer over.