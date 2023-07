Neem niet per abuis slakken mee van de camping, opmars uitheemse soorten ‘onslakkig’ snel

In de regen jezelf mogen zijn: ‘Denk je dat een hetero ook zulke reacties krijgt?’

Voor de tweede keer vierden mensen drie dagen lang diversiteit bij Pride in Ede. Een regenachtige editie, met een Pride Walk, informatiemarkt, optredens en een regenboogviering. ,,De Pride helpt me om me meer welkom in mijn stad te voelen.”