Nieuw plan: omstreden fietspad Wageningen Campus komt op vlonders en oude bosgrond wordt hersteld

Wat zou jij doen als er oorlog was in Nederland? ‘Ik denk niet dat ik de dienst­plicht erg zou vinden’

Wat als de oorlog uitbreekt in Nederland? Wat als wij de keuze moeten maken tussen vechten of vluchten? Het blijkt een lastige vraag voor bezoekers van het Bevrijdingsfestival in Wageningen. ,,Ik denk dat ik wel het leger in zou willen gaan.”