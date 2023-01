Nieuwe baas Wageningen Universiteit: ‘Al leg ik maar een veer op de weegschaal, het is de moeite waard’

,,Ik hoorde laatst dat een gemiddeld kledingstuk maar zeven keer gedragen wordt. Dat is toch zonde?!”



Sjoukje Heimovaara is ervan overtuigd; willen we straks met 10 miljard mensen fatsoenlijk op deze planeet leven, dan kunnen we het ons niet veroorloven om grondstoffen te verspillen. Ook niet voor kleding. En dus koopt de nieuwe hoogste baas van de Wageningen University & Research (WUR) haar kleding het liefst tweedehands.



Ook toen ze recent benoemd werd tot voorzitter van de raad van bestuur. ,,Mijn buurvrouw had nog wat nette blouses. We hebben geruild. En verder heb ik kleding gekocht via Vinted.”

Het is de kernboodschap die Heimovaara (57) uit wil dragen: de belangrijkste stap naar een duurzamere wereld is minder verspilling. Maar minder gebruiken dan nodig is voor veel mensen in het rijke Westen makkelijker gezegd dan gedaan, erkent Heimovaara.



,,Kijk naar ons eten. We eten in het Westen gewoon veel te veel. We eten veel meer eiwitten dan we nodig hebben en eten met name dierlijke eiwitten. En we verspillen heel veel eten. Een derde van wat we produceren, komt niet in onze monden terecht.”

U geeft dus het goede voorbeeld met kleding. Maar doet u dat ook met eten?Aarzelend: ,,Nou…, ik vind wel dat ik dat moet doen....”



Maar?

,,Maar dat doe ik niet. Ik probeer wel serieus de verandering te maken. Van overwegend dierlijk naar overwegend plantaardige eiwitten eten. Dat moet echt.”



U eet vegetarisch.

,,Nee. Ik eet ook vlees. Maar méér plantaardig, zei ik. Dierlijke eiwitten zijn inefficiënt. Dieren eten planten en zetten dus plantaardige voedingstoffen om naar dierlijke voedingstoffen. Maar daarbij gaat veel voedingswaarde verloren. We kunnen dus beter meer plantaardig eten.



Maar ook voor dieren is er zeker een plek. Dieren kunnen bijvoorbeeld op land grazen dat voor iets anders niet goed geschikt is. En voor sommige mensen zijn dierlijke eiwitten belangrijk voor de gezondheid. Maar we moeten in het westen gewoon minder eiwitten gaan eten.”

Verwacht geen wonderen. De veestapel moet kleiner Veel critici van de overheid vinden dat er te sterk ingezet wordt op het reduceren van de veestapel om de stikstofuitstoot terug te brengen. Technische ontwikkelingen moeten er ook voor kunnen zorgen dat het stikstofprobleem kleiner wordt. De oplossing zou dan dus mede moeten komen van de WUR. Maar Sjoukje Heimovaara belooft geen wonderen.



,,Innovatie is zeker onderdeel van de oplossing, maar daar komen we er niet mee. Niet op korte termijn. Er is een acuut stikstofprobleem in Nederland. Maar er is ook een urgent broeikasgasprobleem en we hebben een groot probleem met de waterkwaliteit.



Het water moet schoner. Onze agrarische sector speelt op al die terreinen een rol. Dus we kunnen wel kijken naar innovaties op het gebied van stikstof, maar als we ons daarop blindstaren halen we het niet. We moeten breder kijken.” Quote De veestapel zal gewoon kleiner moeten. Hoeveel? Waar? Hoe? Daar kan je over discussië­ren ,,De veestapel zal gewoon kleiner moeten. Hoeveel? Waar? Hoe? Daar kan je over discussiëren. Onze agrarische sector is de duurzaamste van de wereld. Als we evenveel dierlijke eiwitten blijven eten, verplaats je alleen maar een deel van het probleem.



Maar een deel de problemen is ook echt lokaal. Daarom moet de veestapel hier nu kleiner. Dat is echt onvermijdelijk. Ons land is te klein voor wat we doen op agrarisch gebied. De echte boodschap is: laten we minder eiwit eten en zeker minder dierlijk eiwit.”