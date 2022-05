Nieuwe groentepluktuin in Wageningen: ‘Het is mijn reactie op de misstanden in de voedselindustrie’

Nieuw studenten­com­plex aan de Costerweg in Wageningen schiet de grond uit

Het gaat hard: het lijkt wel of er elke dag een verdieping extra wordt toegevoegd aan het nieuwbouwcomplex aan de Costerweg in Wageningen. ,,Het mag ook best snel gaan”, vindt Bart van As, directeur van studentenhuisvester Idealis. ,,Want eind dit jaar moeten de eerste bewoners in het gebouw trekken.”

13 april