Nog één keer het grootste applaus voor de oudste veteranen: ‘Niemand pakt onze vrijheid af’

Wageningen klaar met formeren; 16 mei geeft gemeente­raad officiële goedkeu­ring

Selçuk Akinci is klaar met zijn werk in Wageningen. De Bredanaar heeft na de informatie nu de formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders afgerond. GroenLinks, PvdA en D66 zijn tot een gezamenlijk conceptcoalitieakkoord gekomen. Ook is een portefeuilleverdeling voor de vier wethouders voorgesteld.

25 april