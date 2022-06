Nooit meer doodgaan op de Keienberg

We waren hardlopers en ik had niet eens een racefiets. Gelukkig kon ik er een lenen en in alle vroegte meldden we ons op het Nudepark waar de organiserende club TCW'79 de start- en finishlijn had getrokken. We vertrokken als laatsten en dat bleven we tot het eind.



Wel kregen we onderweg gezelschap van een van de organisatoren, Jan van de Sande. Hij kende elke bult in de nieuwe tocht en vertelde daar voluit over. Zijn favoriet was het heuveltje in de Keijenbergseweg. ,,Er zullen er nog veel doodgaan op de Keijenberg", verzekerde hij meermaals.



Ik geloofde daar niet veel van. Vooruit, hij lag in de laatste kilometers van de tocht, maar veel kon dat toch niet voorstellen. Regelmatig deden we daar een hardlooptraining heuvelop. Die kon zelfs ik, als niet erkend klimmer, hebben.



Net voorbij de Telefoonweg in Renkum wees Van de Sande nog maar eens op het gevaar van de Keijenberg. Shit, de Keijenberg, dacht ik toen we aan het klimmetje begonnen. Murw gepraat ging ik er langzaam dood.



Zaterdag was de 35ste en laatste aflevering van de Jan Janssen Classic, zoals de Hel later was gaan heten. Jammer dat hij niet meer bestaat, maar tijden veranderen. Jan van de Sande is alweer wat jaren overleden, de Keijenberg zat de laatste jaren ook niet meer in de ronde. Maar roep tegen mij Hel van Wageningen of Jan Janssen Classic en ik denk aan doodgaan op de Keijenberg.