Oekraïense kinderen in Harskamp kunnen knutselen dankzij Wageningse leeftijdsgenoten

Niek van den Brink (groep 6) was de aanstichter van de actie. ,,Ik moest een vlog maken en bedacht toen dat het over steun aan Oekraïne zou gaan”, zegt Niek. Later groeide het idee uit tot de grootse actie die de school nu al een paar dagen in zijn ban heeft. ,,Dat we knutselspullen gingen inzamelen was eigenlijk idee van de moeder van Pjotr (Horstenbach, red)”, vult Roan Galema (groep 8) aan.

We kunnen natuurlijk geen afgekloven potloden of stiften die het niet doen geven. Dingen die we niet goed genoeg vinden, gooien we in een afvalzak

Nieuwe en gebruikte spullen

Aan de speciaal voor de actie gekochte dingen, hebben de leerlingen niet het meeste werk. Dat wordt gesorteerd en verdwijnt dan in een van de dozen. ,,Maar de gebruikte spullen bekijken we goed”, legt Sil uit. ,,We kunnen natuurlijk geen afgekloven potloden of stiften die het niet doen geven. Dingen die we niet goed genoeg vinden, gooien we in een afvalzak.” ,,Gelukkig zijn de meeste spullen wel bruikbaar”, vindt Maartje.