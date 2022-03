‘Oma’s Soep’ als recept voor contact met ouderen: ‘de soep is het bindmiddel’

Soek Damascus in Wageningen sluit de gasten weer in de armen bij flitsende herstart

WAGENINGEN - De tafeltjes zijn keurig gedekt en op heel wat plaatsen staat een bordje ‘gereserveerd’. Soek Damascus beleeft een flitsende herstart. ,,We hebben al 28 gasten genoteerd”, zegt Yvette van Hasselt, samen met Basem Aljaramani eigenaar van het Syrische restaurant in de Hoogstraat in Wageningen.

26 januari