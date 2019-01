Omgeslagen roeiboot, boomstronk met vogels of toch schittering van de tv?

Zondagmiddag rond 17.00 was Blaauw even in de kantine van de jachthaven aan de Nederrijn. ,,Ik was even gaan kijken of de motor van mijn boot niet bevroor en liep even naar binnen voor een biertje. Ik zat met mijn rug naar het water, maar drie mensen die wel zicht op de rivier hadden, verstijfden plotseling. En nee, deze mensen waren absoluut niet dronken.’’



Het was nog redelijk licht op dat tijdstip. De watersporters liepen naar buiten naar het het terras van de kantine, die uitkijkt op de havenmonding en de rivier. ,,Daar’’, wijst Blaauw op een groene paal op een krib. ,,Daar hadden ze het gezien. Ik dacht eerst wat een gekkigheid, maar ze hielden vol dat ze een boot hadden zien omslaan.’’



Na enige aarzeling werd toch 112 gebeld. Op hetzelfde moment voer een boot van de Wageningse studentenroeivereniging Argo, die de haven delen met VADA, de rivier op. Blaauw: ,,Ze zijn gaan kijken, maar vonden niets.’’