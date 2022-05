Omnia, de nieuwe aula van Wageningen Universiteit, nieuwe blikvanger op de campus

Het is het eerste dat opvalt bij het zien van Omnia, de moderne vervanger van de klassieke aula in het centrum van Wageningen, is het vele glas in het gebouw. Van alle kanten kan je het gebouw in kijken. Het staat model voor de transparantie die Wageningen Universiteit tentoon wil spreiden. Voor de liefhebbers: je kunt zelfs helemaal om Omnia heen lopen, ook als het is gesloten. Maar ook als er niets gebeurt, is het aanzien al mooi.