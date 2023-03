Omwonenden van De Dreijen maken zich zorgen over de verkeersafwikkeling van de nieuwbouwwijk

Al jaren wordt er gepraat over woningbouw op het voormalige universiteitsterrein De Dreijen in Wageningen. De eerste fase behelst de komst van tachtig woningen in het zuidwestelijke deel van het gebied. Omwonenden vertellen gemeenteraad en wethouder wat ze van het plan vinden. Met name over de verkeersafwikkeling zijn ze kritisch.