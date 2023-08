Omwonenden vrezen komst studenten en vertraging stadsgracht na verbouwing voormalig SNS-kantoor

Arie Jansen vertrekt na 43 jaar bij de Hema: ‘De winkel wordt nooit meer wat-ie geweest is’

Vaste klanten stonden in de rij om afscheid van hem te nemen. Hét gezicht van de Hema in Wageningen, verkoopchef Arie Jansen (66), gaat na 43 jaar met pensioen. ,,Mijn overleden moeder praatte graag met Arie, dat wil ik hem toch even zeggen.”