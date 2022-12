Ondernemers in centrum Wageningen hoeven geen reclamebelasting te betalen

Op school in Wageningen ontstond bij regisseur Paul Knieriem zijn liefde voor toneel: ‘Dat vrije klimaat heb ik als heel uniek ervaren’

Op Pantarijn in Wageningen zetten regisseur Paul Knieriem en actrice Ellen Parren de eerste stappen op het toneel. Nu werken ze samen aan de familievoorstelling As you like it, die vrijdag in Theater Junushoff is te zien. ‘Veel theaters vinden het veiliger drie dagen Youp van ’t Hek te programmeren.

17 november