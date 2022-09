Op de eerste schooldag van Seth (12) meteen een ov-staking: ‘Waarom nemen ze dan geen andere baan?’

Nieuw-Kortenoord blijft maar groeien (en blijft dat nog twee jaar doen)

Het gaat hard in de Wageningse nieuwbouwwijk Nieuw-Kortenoord. Wie een tijdje niet in de wijk is geweest, ziet dat er complete straten zijn bijgekomen. Op dit moment wordt er vooral druk gebouwd in de professorenbuurt, waar binnenkort de nodige huizen worden opgeleverd. Soms lijkt het of de wijk bijna af is, maar de bouwvakkers zijn er voorlopig nog niet klaar.

30 augustus